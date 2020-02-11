В Киеве взят под стражу "клофелинщик", жертвами которого стали трое людей

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В Киеве взят под стражу «клофелинщик», жертвами которого стали трое граждан.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, уведомлен о подозрении ранее судимый 33-летний уроженец города Днепр, который совершил разбойные нападения с использованием сильнодействующего препарата.

«Так, 4 и 6 февраля злоумышленник, находясь рядом с ТЦ «Дарынок», знакомился с мужчинами и угощал их алкоголем, постепенно добавляя в него вещество, употребление котороговводит человека в беспомощное состояние. Когда потерпевшие теряли сознание, мужчина забирал у них мобильные телефоны и деньги», - говорится в сообщении.

По результатам следователей и негласных следственных (розыскных) действий злоумышленника удалось установить и задержать.

Сейчас злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст.187 Уголовного кодекса и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Следственные действия продолжаются.