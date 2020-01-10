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В Киеве ищут взрывчатку на станции метро "Майдан Независимости" и пересадке на "Крещатик"

16:10, 10 января 2020
Общество
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"Майдан" снова закрыли для пассажиров / wikimedia.org

В Киеве закрыли центральную станцию метро "синей" ветки из-за информации о наличии взрывчатки. Также не работает пересадка на "красную" линию.

Об этом сообщила пресс-служба подземки.

"Станция "Майдан Независимости" + пересадка на "Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Указано, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове одновременно "заминировали" почти 300 объектов.

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