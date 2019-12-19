Подол в опасности: на месте школы возобновилось скандальное строительство

С требованием вмешаться в ситуацию жители микрорайона обратились к Зеленскому, Кличко, Гончаруку и к депутатам.

Жители Подола и Воздвиженки протестуют против возобновления незаконного строительства ЖК «Подол Град Винтаж» (Подол Град Vintage).

Об этом 17 декабря активисты рассказали на встрече с народными депутатами в Верховной Раде.

С требованием вмешаться в скандальную ситуацию жители уже обратились к президенту Владимиру Зеленскому, мэру Виталию Кличко, премьеру Алексею Гончаруку и парламентариям.

Подоляне обращают внимание, что строительство 14-этажного комплекса стартовало без какой-либо разрешительной документации. Кроме того, новое здание ровняет с землёй инфраструктуру для местной школы, которая готова к работе с весны следующего года. Как рассказали местные жители, строители уничтожают Подольский сад, высаженный громадой весной этого года.

Более того строительство ведется без геологической разведки. Это означает, что возведение комплекса с высокой степенью вероятности вызовет оползень (оползни фиксировались в журналистских расследованиях и ранее).

Жители Подола обращают внимание на то, что введение в эксплуатацию нового ЖК станет причиной постоянного транспортного коллапса. Акция протеста против возобновления строительства объявлена постоянной.