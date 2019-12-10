За незаконной застройкой Почтовой площади в Киеве стоит нардеп от партии Медведчука – расследование (видео)

Депутат признавался активистам, что заинтересован в строительстве ТРЦ на месте памятника национального значения, предлагая завершить его, а взамен – выделить небольшое помещение под музей.

За появлением на Почтовой площади в Киеве ресторанов и попыткой построить там торговый центр (ТРЦ) вместо музея стоит семья народного депутата от партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» Суто Мамояна.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Читайте такжеЗастройщик и партнер мэра Кличко Микитась затягивает ремонт Шулявского моста (видео)Отмечается, что в результате серии протестов против строительства ТРЦ, что может уничтожить уникальную историческую находку на этом месте, работы были приостановлены. Однако попытки возобновить их застройщик не оставляет.

По словам общественников, на одной из встреч с ними Мамоян прямо заявил, что он заинтересован в строительстве, предлагая завершить его, а взамен – выделить небольшое помещение под музей. Активисты на такую сделку не пошли, вместе с тем они переживают, что «свои люди» в Генеральной прокуратуре (ГПУ) могут помочь нардепу «похоронить» результаты их борьбы.

В сюжете говорится, что в ГПУ работает брат Мамояна Рустам Сутко, который к тому же подписывал документы о передачи уголовного производства по факту незаконного строительства ресторанов на Почтовой площади Государственному бюро расследований (ГБР). С тех пор расследование «замерло».

Ранее УНИАН сообщал, что участок «Средневекового Киева» на Почтовой площади стал памятником национального значения.