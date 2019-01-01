С Новыми тарифами! Как место сидения определяет точку зрения

Говорят, в мире нет ничего более постоянного, чем непостоянство. Особенно в политике. И особенно в украинской. Помнится, Арсений Яценюк на различных политических ток-шоу во времена Януковича требовал от «премьера-кровосиси» Азарова отечественный газ отправлять предприятиям ЖКХ и населению по 70 долларов. Но, как только стал сам премьер-министром, совершенно по-другому поступил. Я сейчас не анализирую, хорошо или плохо, а просто констатирую факт. Ибо в одном из этих случаев Арсений Петрович явно был неправ. Или когда был в оппозиции, или когда пришел к власти. Надо понимать: слово не воробей, вылетело – не поймаешь.

Не меньшие метаморфозы произошли с еще одним отечественным политиком, Виталием Кличко, нынешним мэром Киева.

Я тут рылся в архивах и нашел весьма любопытный документик – агитационный листок Блока Виталия Кличко за 2008 год. Напомню, в тот год Леонид Черновецкий повторно победил на выборах мэра Киева. Победил, хотя во время избирательной кампании нес космическую чепуху – о самых низких ценах на хлеб, почти бесплатном проезд в городском транспорте, копеечной стоимости услуг ЖКХ и так далее.

Тут же поднял в четыре раза цены на проезд в транспорте и повысил тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Но как только повторно заступил на пост «мэра всей Украины», Черновецкий сделал «космос» более приземленным. Тут же поднял в четыре раза цены на проезд в транспорте и повысил тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Несмотря на тяжелое финансовое положение киевлян, массовое сокращение и безработицу, господин Черновецкий подписал распоряжение об утверждении новых тарифов на ЖКХ для населения. И только на первом этапе, с 1 февраля 2009 года они вырастут в 2,5 раза», - говорилось в агитационной листовке с названием «Обращение Блока Виталия Кличко к киевлянам».

При этом Блок обращал внимание – с апреля 2009 года грядет еще одно, двукратное повышение тарифов.

«Это же как нужно не любить киевлян, чтобы с таким цинизмом в преамбуле к распоряжению к повышению тарифов написать: «заботясь об обеспечении прав и свобод, достойных условий жизни, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное и правовое государство, сознавая ответственность перед Богом... ввести повышение тарифов», - говорилось в обращении кличковцев.

В этой же агитационной листовке было сказано, что все экономические расчеты показывают – нет никаких оснований для повышения тарифов в 4 раза.

«Сегодня мэр и его команда стремятся взять реванш и, вытряхнув последние копейки из вашего полупустого кармана, направить эти деньги в оффшорные зоны и на очередные выборы власти всех уровней», - еще одна яркая цитата из этой листовки.

Что обещал тогда Виталий Кличко? А обещал он тогда любой ценой защитить киевлян и не допустить установления новых грабительских тарифов. Более того, Кличко призывал жителей столицы не уплачивать ни единой копейки за ЖКХ, пока не будет отменено распоряжение об установлении космических тарифов.

Вам это ничего не напоминает? Правда, как все в жизни поменялось! И теперь в роли главного злодея уже не Черновецкий, а – сам Кличко.

К примеру, вот уже больше года активисты добиваются отмены начисления платы за придомовую территорию. Поскольку эта территория (проще говоря, земля вокруг дома) находится в собственности города, то и город должен платить за нее. Логика железная, правда? Ведь у каждого киевлянина есть документ – право собственности на квартиру. Но нет земельного акта на «клаптик земли» вокруг дома.

Активисты пошли в суд и, понятное дело, выиграли его – и первую инстанцию, и апелляцию. В последнем решении суда сказано, что, в течение рассмотрения дела, городские власти так и не предоставили документы, на основании которых были сделаны расчеты начисления оплаты за землю. Ни градостроительной, ни землеустроительной документации суду не показали.

И вообще не понятно, сколько земли закреплено за тем или иным многоквартирным домом. Ведь только у трети из них существуют технические паспорта, и то – изготовленные еще в советские времена. А вдруг в этот объем киевлянами оплачиваемой земли вошла и территория коммунальных предприятий?..

Одним словом, согласно решению суда, власти Киева теперь, с 20 декабря, должны выставлять счета со старыми тарифами. Активисты даже подсчитали – киевляне уже переплатили 1,5 млрд. грн. и требуют их вернуть!

Дескать, тарифная история – манипуляция, которая «больно ударит по самим киевлянам, потому что приведет к коллапсу в обслуживании домов и оттоку кадров, дефицит которых и так составляет свыше 40%»

Как реагируют нынешние чиновники горадминистрации имени Кличко? Точно также, как и при Черновецком. Говорят, что это все – популизм политиков. Дескать, тарифная история – манипуляция, которая «больно ударит по самим киевлянам, потому что приведет к коллапсу в обслуживании домов и оттоку кадров, дефицит которых и так составляет свыше 40%».

Интересно, правда? И кто же больше манипулирует? Ведь от нынешних чиновников требуется одно – показать документы, на основании которых устанавливались тарифы на обслуживание придомовой территории. И, чтобы выставить цену, нужно четко знать: а сколько этой территории закреплено за домом?!

Судя по всему, городские власти выполнять решение суда не собираются. Они его обжалуют в Верховном суде.

Впрочем, еще не понятно, чем закончится этот сыр-бор, а на головы киевлян уже свалилась новая беда. С 1 января 2019 квартплата в части обслуживания домов и придомовой территории должна еще больше увеличится. А все потому, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, случайно или умышленно убрала одно примечание. И теперь электроэнергия, используемая для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования в котельных, подорожает на 60 копеек/киловатт-час.

Ну, а поскольку этот трюк был проделан неделю назад, экстренно ошибку никто из чиновников, занятых Святым Николаем и подготовкой к новогодним отпускам, не стал исправлять. Да и не уверен я – а хотят ли киевские власти во главе с Виталием Кличко эту ошибку исправить. Ведь не зря еще первый президент Украины Леонид Кравчук подметил: место сидения определяет точку зрения.

Николай Бабич