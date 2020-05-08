Закон о "сплите": НБУ завершает подготовку к принятию функций регулятора небанковских финучреждений

По состоянию на 30 апреля свыше тысячи небанковских финучреждений Украины (почти 60% рынка) уже прошли тестовую идентификацию и подключение к системе представления отчетности в НБУ.

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает финальные подготовительные мероприятия для принятия функций надзора и регулирования рынков небанковских финансовых учреждений от Нацкомфинуслуг с 1 июля 2020 года в рамках принятого закона о «сплите».

Читайте такжеФонд соцстрахования в первом квартале выплатил около 4 миллиардов гривень больничных и декретныхКак сообщили в пресс-службе НБУ, на данный момент проведена необходимая внутренняя трансформация Нацбанка - созданы новые подразделения, продолжается поиск их будущих руководителей и специалистов; завершается формирование концепций (Белых книг) регулирования данных рынков и подготовка к их внедрению; продолжается активная работа по разработке предложений к новым законам и нормативно-правовым актам по регулированию этих рынков.

Кроме того, проходит тестирование представления НБУ отчетности участниками рынка и продолжается синхронизация с базами данных Нацкомфинуслуг.

Также сообщается, что в рамках подготовки к "сплиту" НБУ уже обнародовал Белые книги по регулированию рынков кредитных союзов, страховых компаний, микрокредитования финансовыми компаниями и рынка факторинга.

«Вскоре будут опубликованы концепции регулирования ломбардов и финансового лизинга. Все новые подходы к регулированию Национального банка проходят обсуждения с участниками рынков», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что структурными подразделениями НБУ уже разработаны подходы к организации ключевых процессов на данных рынках: лицензирование, дистанционный надзор, инспектирование, финансовый мониторинг, защита прав потребителей.

Кроме того, НБУ совместно с экспертами и участниками рынка разрабатывает предложения в ключевые проекты закона о регулировании данных рынков.

В частности, рамочный проект закона Украины "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг" находится на этапе публичного обсуждения, тогда как предложения новых редакций проектов законов "О кредитных союзах", "О страховании" и "О финансовых компаниях" будут представлены в ближайшее время.

По данным НБУ, по состоянию на 30 апреля текущего года 1079 небанковских финучреждений (почти 60% рынка) уже прошли тестовую идентификацию и подключение к системе представления отчетности в Нацбанк.

«Продолжается тестирование представления отчетности на портале НБУ, которое уже успешно осуществили около 10% компаний", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в настоящее время продолжается процесс передачи комплексной информационной системы, документов, реестров и баз данных Нацкомфинуслуг в НБУ, который должен завершиться до конца мая.

Также отмечается, что «сплит» состоится своевременно – с 1 июля текущего года, в процессе подготовки к которому НБУ, еще не будучи регулятором, уже внес предложения к правительству о необходимой поддержке рынка небанковских финансовых учреждений в период карантина.

«Причин для пересмотра сроков нет, - с 1 июля Национальный банк будет готов полноценно войти в полномочия регулятора рынка небанковских финансовых услуг», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ уточнил, что работающие на отечественном рынке страховые компании с 1 июля текущего года, после перехода под контроль регулятора в рамках закона о "сплите", автоматически получат лицензию на те виды страхования, которые они уже осуществляют.

В конце апреля Нацбанк обнародовал свое видение развития страхового рынка Украины, которое, в частности, предполагает отмену лицензирования отдельных видов страхования, а также отмену большого количества обязательных видов страхования, многие из которых не работают.

Кроме того, реформа страхового рынка предусматривает внедрение цивилизованного процесса выхода страховых компаний с рынка, для чего НБУ планирует в перспективе создать фонд гарантирования вкладов в сегменте страхования жизни.

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).