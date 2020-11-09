Японская ассоциация общего страхования (General Insurance Association of Japan) начала сотрудничество с провайдером IТ-услуг NEC Corporation, целью которого станет оценка блокчейн-технологий для повышения эффективности страхования.
Об этом сообщает Forinsurer.
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Восемь страховщиков участвуют в заявке на выпуск совместных страховых полисов: страховое покрытие одного полиса обеспечивается несколькими страховщиками.
Для совместных страховых полисов требуется широкое взаимодействие между компаниями, чтобы гарантировать синхронизацию каждого страховщика при изменении доступной информации. Следовательно, вместо того, чтобы отправлять многочисленные электронные письма, предлагается создать общее хранилище данных, подтвержденное блокчейном. Цель состоит в том, чтобы поделиться информацией о контракте без документов.
Страховщики также считают, что COVID-19 требует пересмотра текущих процессов, особенно для личных процедур или проверки документов.
Уже подсчитанные убытки из-за коронавируса
- В Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).
- В марте 2020 года в Лондоне прекратили продажу туристических страховок новым клиентам.
- 15 сентября 2020 года Lloyd's of London подтвердил свой прогноз относительно оценки убытков страховой отрасли от пандемии COVID-19 в $107 млрд.
- 24 сентября 2020 года Высокий суд Лондона прояснил ситуацию с покрытием страховщиками рисков пандемии.
- По состоянию на 5 октября 2020 года коронавирус был признан главным страховым риском 2020 года.
- По состоянию на 28 октября 2020 года убытки крупнейших мировых перестраховочных компаний, связанные с COVID-19, достигли $23,7 млрд.
- По состоянию на 3 ноября 2020 года убытки страховщиков от коронавируса превысили $100 миллиардов.
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