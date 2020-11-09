Страховщики считают, что COVID-19 требует пересмотра текущих процессов, особенно для личных процедур или проверки документов.

Японская ассоциация общего страхования (General Insurance Association of Japan) начала сотрудничество с провайдером IТ-услуг NEC Corporation, целью которого станет оценка блокчейн-технологий для повышения эффективности страхования.

Об этом сообщает Forinsurer.

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Восемь страховщиков участвуют в заявке на выпуск совместных страховых полисов: страховое покрытие одного полиса обеспечивается несколькими страховщиками.

Для совместных страховых полисов требуется широкое взаимодействие между компаниями, чтобы гарантировать синхронизацию каждого страховщика при изменении доступной информации. Следовательно, вместо того, чтобы отправлять многочисленные электронные письма, предлагается создать общее хранилище данных, подтвержденное блокчейном. Цель состоит в том, чтобы поделиться информацией о контракте без документов.

Страховщики также считают, что COVID-19 требует пересмотра текущих процессов, особенно для личных процедур или проверки документов.

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Автор: УНИАН