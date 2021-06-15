В ФСС отметили, что средний размер пособия по итогам пяти месяцев 2021 года составил 4275,18 грн.

Фонд социального страхования (ФСС) завершил финансирование ежемесячных страховых выплат за май, средства перечислены в полном объеме для почти 200 тыс. человек. На это направлено 890 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. Ежемесячно пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, в частности в случае профболезней COVID-19, получают от ФСС страховые выплаты, которые компенсируют потерянный заработок в зависимости от степени стойкой утраты трудоспособности. Выплаты таких пособий осуществляются Фондом в следующем месяце за предыдущий.

В ФСС отметили, что средний размер пособия по итогам пяти месяцев 2021 года составил 4 275,18 грн.

"Всего с января по май 2021 года Фонд начислил ежемесячные страховые выплаты для потерпевших или членов их семей в случае смерти потерпевших на общую сумму 4,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине в апреле общая продолжительность больничных выросла на 65%В ФСС напомнили, что право на такую выплату наступает со дня определения МСЭК стойкой утраты профессиональной трудоспособности. Размер ежемесячной страховой выплаты устанавливается в соответствии со степенью утраты трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая. При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума. Минимальный размер назначенной ежемесячной страховой выплаты пострадавшему в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума.

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Автор: Ирина Погорелая