Инициативная группа от этих организаций на протяжении нескольких месяцев разрабатывала концепцию нового объединения и ведет переговоры по организационным, стратегическим и юридическим вопросам.

На страховом рынке Украины произойдет слияние страховщиков в Объединенную ассоциацию страховщиков на базе НАСУ.

Об этом сообщает Forinsurer.

Читайте такжеВ Украине на период карантина возобновили финансирование ряда выплат из Фонда соцстрахования: переченьКак пишет издание, компании-члены Украинской Федерации Страхования (УФУ), Национальной Ассоциации страховщиков Украины (НАСУ), ряд членов Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) и ещё несколько компаний решили войти в Объединенную ассоциацию страховщиков на базе НАСУ.

Инициативная группа от этих организаций на протяжении нескольких месяцев разрабатывала концепцию нового объединения и ведет переговоры по организационным, стратегическим и юридическим вопросам.

Интересы трех ассоциаций по согласованию законодательных инициатив и работе с НБУ сейчас представляет вице-президент ЛСОУ Александр Залетов.

НАСУ объединит платежеспособные страховые компании Украины, которые активно работают на классическом рынке страхования и занимают сегодня львиную долю рынка.

Целью деятельности объединенной ассоциации страховщиков станет разработка, утверждение и внедрение правил и стандартов деятельности на рынке страховых услуг.

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Автор: УНИАН