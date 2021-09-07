Страховые компании могут покрыть половину суммы.

Калифорнийская корпорация CoreLogic предварительно оценивает нанесенные ураганом "Ида" в США убытки от 27 до 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Фориншурер.

Страховщиками учтены убытки от ветра, штормовых нагонов, внутренних наводнений жилой и коммерческой недвижимости в Луизиане, Миссисипи и Алабаме от 6 до 9 миллиардов долларов.

В то же время незастрахованные убытки в регионах оценены в размере от 8 до 12 миллиардов долларов. В общем, речь идет о вреде от 14 до 21 миллиарда долларов. Застрахованные "ветровые потери", пишет CoreLogic, от урагана составляет от 8 до 12 миллиардов долларов.

Читайте такжеВетераны войны по случаю Дня Независимости получили новые квартирыС 27-40 миллиардов долларов страховщики могут покрыть всего от 14 до 21 миллиарда долларов. Повторно застрахованные убытки составят чуть более 50% экономического ущерба.

Больше всего из регионов, по подсчетам специалистов, пострадала Луизиана.

Ураган "Ида" атаковал американское побережье в конце лета 2021 года. 29 августа штормовой ветер накрыл Луизиану. Непогода достигла четвертой ступени из пяти возможных и была определена пятым мощнейшим ураганом в американской истории.

Пострадали, в частности, Новый Орлеан и Нью-Йорк.

По последним данным, число погибших в результате урагана стремительно растет, а без электричества до сих пор остаются 600 тысяч человек.

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Автор: Яна Ставская