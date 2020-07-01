Потенциал развития страхового рынка в Украине очень большой - замглавы НБУ

Заданием НБУ является улучшение конкурентной среды на страховом рынке, где не будет возможности использования регуляторного арбитража.

Потенциал и перспективы развития страхового рынка в Украине очень большие.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"Перспективы развития и потенциал развития страхового рынка в Украине, он, без преувеличения, огромный, и на сегодня нам кажется, что главным аргументом для владельцев иностранных страховых компаний является то, что мы декларируем, что мы обеспечим прозрачный и одинаковый для всех подход к регулированию", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что заданием НБУ является улучшение конкурентной среды на страховом рынке, на котором не будет возможности использования регуляторного арбитража.

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Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о "сплите". Согласно закону, надзор и регуляция рынка около 1900 небанковских финучреждений, среди которых страховые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды и другие финансовые компании, с 1 июля переходят к НБУ, тогда как Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Количество страховых компаний в Украине по итогам 2019 года уменьшилось по сравнению с 2018 годом на 21% - до 233.

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