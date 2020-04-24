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Фонд соцстрахования задерживает выплаты на 13 дней

13:13, 24 апреля 2020
Страхование
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Спецпроект
Выплаты задерживаются из-за недопоступления средств от ЕСВ / фото: УНИАН

Фонд социального страхования (ФСС) Украины задерживает сроки финансирования пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на 13 дней из-за уменьшения поступлений средств от единого социального взноса (ЕСВ). Об этом сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, уменьшение поступлений ЕСВ связано, в частности, с более низким, чем прогнозируемый, размером фонда оплаты труда по стране, а также уменьшением объемов производства во время пандемии. Отмечается, что срок задержки колеблется, так как зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет фонда.

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«В марте на счет фонда поступило 2,156 млрд грн доли единого взноса, расходы фонда за тот же период составили 2,256 млрд грн. По итогам первого квартала в фонд поступило на 219,3 млн грн меньше доли ЕСВ от плана», - говорится в сообщении.

Также в фонде напомнили, что сроки поступлений выплат зависят и от даты подачи заявлений-расчетов на выплату больничных от работодателя. Поэтому в ФСС рекомендуют держать связь с работодателем и бухгалтером предприятия, чтобы знать дату подачи заявления-расчета.

«Если вы знаете дату подачи заявления-расчета, следить за выплатами можно на Telegram-канале ФСС, где в оперативном режиме обновляется информация о суммах и датах, за которые фондом профинансировано материальное обеспечение и страховые выплаты», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Фонде соцстрахования заявили, что все выплаты по больничным в период чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, будут осуществляться фондом в полном объеме.

Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 млн грн для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.

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