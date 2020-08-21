В Украине срок урегулирования страховых споров по ОСАГО сократили до 77 дней

По сравнению со 2 кварталом прошлого года средний срок урегулирования сократился на 2 дня, а в рамках системы прямого урегулирования - на 13 дней.

В Украине средний срок урегулирования страховых требований по ОСАГО во втором квартале 2020 сократился до 77 дней против показателя 69 дней в предыдущем квартале.

Об этом сообщает Forinsure.

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Причиной этого является введенный в Украине карантин в связи с пандемией COVID-19, который повлиял на работу офисов страховщиков, процессы урегулирования убытков, а также на возможность пострадавших оперативно предоставлять документы, необходимые для получения страховой выплаты.

В рамках системы прямого урегулирования убытков средний срок урегулированию вырос незначительно, составив 43 дня (в 1 кв. 2020 был 41 день). Несмотря на влияние карантинных мероприятий, страховщики ОСАГО в разрезе годовой динамики улучшили скорость урегулирования: по сравнению со 2 кварталом прошлого года средний срок урегулирования сократился на 2 дня, а в рамках системы прямого урегулирования - на 13 дней.

Во 2 квартале 2020 в срок до 60 дней с даты ДТП было урегулировано 55,3% требований, до 90 дней - 69,9%, до 120 дней - 77,4%.

Что такое ОСАГО

Как сообщает Wikipedia, ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

ОСАГО вводилось во всех странах как социальная мера, направленная на создание финансовых гарантий возмещения ущерба, причиненного владельцами транспортных средств и как финансовый инструмент повышения безопасности дорожного движения.

Увеличение количества договоров ОСАГО

Количество заключенных в Украине договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в электронной форме в январе-июне 2020 года составило свыше 1,3 миллиона штук, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество заключенных в Украине договоров ОСАГО в январе-марте 2020 года составило почти 1,8 миллиона штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, доля электронных договоров ОСАГО в общем количестве заключенных за этот период договоров составила почти 30%.

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Автор: Елена Коваленко