Количество договоров ОСАГО в первом квартале года незначительно выросло

Доля электронных договоров ОСАГО в общем количестве заключенных за этот период договоров составила почти 30%.

Количество заключенных в Украине договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в январе-марте 2020 года составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщили в пресс-службе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма страховых платежей за указанный период выросла на 20% - до 1,3 млрд грн.

Согласно сообщению, страховщики ОСАГО осуществили более 37,5 тыс. выплат пострадавшим в ДТП, что на 10,3% больше января-марта 2019 года, при этом сумма выплат увеличилась на 15,1% - до почти 684,3 млн грн.

Также сообщается, что с начала заключения электронных договоров страхования в феврале 2018 года до конца первого квартала 2020 года количество электронных договоров ОСАГО превысило 1,9 млн штук, а сумма страховых платежей по таким договорам составила более 1,5 млрд грн.

"В первом квартале 2020 года доля электронных договоров в общем количестве заключенных за этот период договоров страхования подошла к 30%",- отмечается в сообщении.

По данным МТСБУ, на конец апреля текущего года количество электронных договоров ОСАГО составило 2,17 млн штук на общую сумму 1,7 млрд грн, в прошлом месяце страхователи заключили рекордное количество электронных договоров за месяц - 250 тыс. штук.

«Карантин, в котором мы живем с середины марта, продемонстрировал, насколько важной оказалась работа с диджитальной трансформацией отрасли ОСАГО. Цифровые решения помогли сохранить организованность работы страховых компаний и возможность продолжать качественно обслуживать клиентов", - цитирует пресс-служба генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в 2019 году выплатило пострадавшим в ДТП из своих гарантийных фондов свыше 212 млн грн, что на 30,2% больше, чем в 2018 году. При этом количество выплат также выросло на 20,1% - до 7217 штук.

Объем страховых платежей по электронным договорам ОСАГО в 2019 году составил почти 930 млн грн.

Справка УНИАН. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются более 80 страховых компаний.