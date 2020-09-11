Речь идет о Etihad Airways, Emirates и Flydubai.

Крупнейшие арабские перевозчики предлагают своим пассажирам бесплатное страхование от COVID-19 на время путешествия.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Речь идет о Etihad Airways, Emirates и Flydubai.

Читайте такжеУбытки магазинов Target во время беспорядков в США обойдутся страховщикам в $87 миллионов

Авиакомпании согласились на покрытие медицинских расходов на сумму до 150 тысяч евро.

Карантин пассажиров в случае их инфицирования перевозчики будут оплачивать до 100 евро за день в течение 14 дней. Однако страхование не будет покрывать тестирование на COVID-19.

Страхование уже вступило в силу и касается всех клиентов, которые будут путешествовать до 31 декабря 2020 года. Покрытие расходов действует в течение 31 дня с даты первого сегмента маршрута.

Другие новости страхования, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН