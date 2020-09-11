Крупнейшие арабские перевозчики предлагают своим пассажирам бесплатное страхование от COVID-19 на время путешествия.
Об этом пишет Центр транспортных стратегий.
Речь идет о Etihad Airways, Emirates и Flydubai.
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Авиакомпании согласились на покрытие медицинских расходов на сумму до 150 тысяч евро.
Карантин пассажиров в случае их инфицирования перевозчики будут оплачивать до 100 евро за день в течение 14 дней. Однако страхование не будет покрывать тестирование на COVID-19.
Страхование уже вступило в силу и касается всех клиентов, которые будут путешествовать до 31 декабря 2020 года. Покрытие расходов действует в течение 31 дня с даты первого сегмента маршрута.
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