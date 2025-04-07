Пропаганда РФ в очередной раз пытается расшатать украинское общество.

Российская пропаганда распространяет в сети информацию о том, что в украинских школах детям якобы раздают бейджи с надписями "Мой папа - уклонист".

В сообщениях говорится о том, что подобные случаи якобы произошли в учебных заведениях Винницы и Николаева. Авторы этих сообщений утверждают, что учителя заставляли детей носить эти бейджи, а из-за этого они подвергались травле со стороны одноклассников.

На одном из таких фото можно увидеть логотип Николаевской общеобразовательной гимназии №6. Администрация учебного заведения уже опровергла фейковые сообщения, обвинив в их распространении российскую пропаганду:

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"Подобные ложные сообщения уже появлялись ранее, в частности относительно школ в Виннице, и были опровергнуты фактчекерами и журналистами. Мы активно развиваем навыки критического мышления и медиаграмотности во время образовательного процесса".

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны отметили, что такие лживые сообщения направлены на дискредитацию образовательных учреждений и искусственную сегрегацию украинского общества.

Другие российские фейки

Как известно, фейки об Украине являются важной частью информационной войны, которую Российская Федерация ведет во время полномасштабного вторжения. Их распространяют не только российские СМИ и Telegram-каналы, но и "замаскированные" под украинские сообщества.

Осенью была распространена "новость" о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы купил за 15 миллионов долларов автомобиль Адольфа Гитлера.

А в конце 2024 года роспропаганда сообщала, что Польша якобы столкнулась с новой волной беженцев из Украины, вызванной страхом перед снижением мобилизационного возраста. Польские пограничники опровергли это.

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