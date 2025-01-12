Шестеро жителей столицы ради создания провокационного контента демонстрировали оружие и слушали российскую музыку.

Во время обыска дома у двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео демонстрировали вызывающее поведение в центре Киева, изъято оружие, патроны, страйкбольную гранату. Об этом сообщает полиция Киева.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 УКУ, следователи столичной полиции провели обыски дома у двух несовершеннолетних, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что в конце этой недели в соцсетях был распространен ряд публикаций о вызывающем поведении группы несовершеннолетних лиц в центре Киева, которые, в частности, слушали русскую музыку, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокационного контента.

Сказано, что "блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Правоохранители пригласили юношей вместе с их родителями в отделение полиции, где они давали объяснения по поводу указанных событий.

В полиции отмечают, что по данному факту продолжается досудебное расследование.

Скандал в центре Киева - что известно

Как сообщал УНИАН, в сети распространилось видео о компании молодых людей, которые якобы перекрывают движение на улицах Киева ради собственного развлечения, а также слушают русскую музыку. Речь шла о том, что группа молодых людей на люксовых автомобилях устроила хаос в центре Киева, в частности, проезжая мимо мемориала погибшим защитникам в центре столицы, они включали песню "Я русский".

Свои выходки ребята выкладывали в соцсети, где один из участников заявил, что "все проблемы решат "подарки" от их родителей". Также на одном из видео видно, что их якобы сопровождают. Полиция Киева отреагировала на эту информацию и сообщила, что уже устанавливает лиц, которые фигурируют на видео.

Их разыскали, с ними и их родителями пообщались ювенальные полицейские.

В полиции отмечали, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием русской музыки. Он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.

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