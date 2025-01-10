Следствие длилось четыре года.

Известному звездному фотографу Александру Ктиторчуку, которого подозревали в педофилии и изнасиловании, вынесли приговор.

Напомним, что суд над 60-летним мужчиной длился четыре года. И только сейчас прокуроры смогли доказать его вину. Они отметили, что Александр на протяжении 2017-2020 годов насиловал несовершеннолетних девушек и развращал их, когда те приходили к нему на фотосессию. Звездного фотографа посадили на 12 лет и 10 месяцев.

"При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал виновным известного фотографа в изнасиловании, развращении несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера (ст. 152, ст. 156, ст. 301 УК Украины). Фотограф приговорен к 12 годам 10 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года", - говорится в посте Офиса Генерального прокурора.

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К слову, Александр признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный моральный ущерб.

Что известно об Александре Ктиторчуке

Александр Ктиторчук много лет занимался фотографией. Он преподавал в Киевской школе фотографии, участвовал в телевизионных шоу и сотрудничал со звездами украинского шоу-бизнеса. Среди них были Тина Кароль, Оля Полякова, Потапа и Настя Каменских, Наталья Могилевская, Виктор Павлик и многие другие знаменитости.

В ноябре 2020 года полицейские Киевской области задержали его в собственной фотостудии. Обвинительный акт был сразу направлен в суд.

Напомним, ранее стало известно, что звезду "Железного человека 2" Кита Миддлбрука приговорили к восьми годам тюрьмы за мошенничество.

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