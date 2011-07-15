Столичный пляж «Веселка» получил санитарный паспорт

Зона отдыха у воды “Веселка” («Радуга») на Русановской протоке в Киеве (ул. Никольско-Слободская), получила статус пляжа и санитарный паспорт санитарно-эпидемиологической службы о безопасности отдыха.

Об этом говорится в сообщении КП “Плесо”, размещенном на официальном сайте предприятия.

“Главным государственным санитарным врачом Днепровского района города Киева был подписан санитарный паспорт пляжа «Веселка». Рассмотрев протоколы исследований воды с пляжа «Веселка», которые отвечают требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», Алла МАТВИЕНКО приняла решение о предоставлении еще одной зоне отдыха статуса пляжа”, - отмечается в сообщении.

Документ подписан санврачом 12 июля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, пляжный сезон в столице начался 1 июня.

К его началу КП “Плесо” занималось подготовкой 11 городских централизованных пляжей: «Черторой», «Вербный», «Пуща-Водица», «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Веселка», «Тельбин» и «Центральный», а также 14 зон отдыха и 50 водных объектов, в которых не рекомендуется купаться, в частности, это зоны отдыха: «Солнечная» (озеро Солнечное), «Веселка» (Русановская протока), «Совская балка» (пруды Совские) и «Синеозерная» (озеро Синее). На столичных “Совской балке” и “Веселке” не рекомендовалось отдыхать из-за открытых водостоков.

По состоянию на 3 июня три столичных пляжа из одиннадцати получили санитарные паспорта:«Детский», «Тельбин» и “Черторой”. Впоследствии СЭС запретили купаться на пляжах «Черторой», «Тельбин», «Радужный» и «Центральный» на Трухановом острове из-за большого количества кишечных палочек в воде.