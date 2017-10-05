В столице запретили выгул животных на территории медицинских учреждений

В столице запретили содержание и выгул домашних собак и кошек на территориях учебных заведений и медицинских учреждений.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие изменения Киевсовет внес сегодня на своем заседании в предыдущее решение об урегулировании вопросов содержания и обращения с животными в городе от 29 мая 2017, добавив соответствующий пункт, ограничивающий места выгула собак и кошек.

За это проголосовали 86 из 94 депутатов.

Решение принято ввиду многочисленных обращений, жалоб врачей, пациентов и работников сферы образования.

«Довольно часто владельцы животных не в состоянии предупредить неожиданное поведение своих любимцев, которые пугают и кусают больных, их посетителей, детей, школьников. Более того, некоторые владельцы собак и кошек не учитывают положения «О сохранении санитарного и эпидемиологического благополучия ...», - говорится в пояснении к решению.