Во Львове 30-летний мужчина умер от лептоспироза после купания в водоеме

Во Львове зарегистрирован летальный случай заболевания человека на лептоспироз.

Читайте такжеЛептоспироз в Киеве: от опасной инфекции умер человек

Как сообщила заведующая отделом особо опасных инфекций Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Ирина Кулиш, 30-летний львовянин умер в конце минувшей недели в областной инфекционной больнице.

«Из эпиданамнеза установлено, что накануне заболевания он ловил рыбу и купался в водоеме в Тернопольской области. С начала заболевания занимался самолечением. На 7-й день с начала заболевания был госпитализирован в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. На следующий день больной умер», - сообщила Кулиш.

Она также отметила, что с начала года в области зарегистрировано 10 случаев заболевания людей лептоспирозом, это первый летальный случай. За аналогичный период 2016 года - 8 случаев, летальных не было.

С начала года было исследовано на наличие лептоспир 42 образца воды из открытых водоемов Львовской области, из них 2 показали положительный результат.

Справка. Лептоспироз - острое инфекционное заболевание людей и животных, которое вызывает возбудитель лептоспир, характеризуется поражением печени, почек, мышц и сопровождается волнообразной лихорадкой.

Заражение лептоспирозом происходит во время купания, употребления воды из открытых водоемов, рыбалки, сельскохозяйственных полевых работ, при употреблении продуктов питания, загрязненных мочой грызунов. В организм человека возбудитель проникает через поврежденную кожу и слизистые оболочки полости рта, глаз, носа, желудочно-кишечного тракта.

С момента заражения до начала заболевания проходит от 6 до 20 дней. Заболевание в большинстве случаев начинается остро, повышается температура тела до 39-40° С, больные жалуются на сильную головную боль, слабость, боль в мышцах.

Успех лечения зависит от раннего обращения заболевших за медицинской помощью и ранней диагностики. Тяжелое течение болезни часто заканчивается смертью.