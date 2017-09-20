Житомирщина получила долгожданные вакцины против кори, эпидпаротита, краснухи и туберкулеза

Житомирская область получила очередную партию вакцин, которые закуплены за средства государственного бюджета, для профилактики кори, эпидпаротита, краснухи и туберкулеза.

Об этом УНИАН сообщили в управлении охраны здоровья облгосадминистрации.

По словам начальника отдела мобилизационной работы и специальных вопросов управления Сергея Березовского, согласно приказа Министерства охраны здоровья Украины от 14.09.2017 №1088 Житомирская область получила более 18 тыс. доз вакцины Приорикс для профилактики у детей кори, эпидпаротита и краснухи. Вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте 1 года и 6 лет.

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Также на «Базу специального медицинского снабжения» поступило 37 тыс. 980 доз вакцины для профилактики туберкулеза – БЦЖ. « Последний раз эту вакцину область получала в сентябре прошлого года, и на сегодня в большинстве лечебных учреждений она уже закончилась, что приводило к большому количеству обращений со стороны родителей. Сейчас ситуация в области с вакциной БЦЖ будет полностью урегулирована»,- отмечают в облгосадминистрации.

Также сообщается, что управление охраны здоровья ОГА провело распределение медицинских иммунобиологических препаратов, и в течение нескольких дней вакцины поступят в лечебно-профилактических учреждений области.

Учитывая это, в Житомирской области специалисты призвали родителей обращаться в учреждения здравоохранения по месту жительства для проведения плановой вакцинации детей.