На Волыни от отравления грибами умер 13-летний мальчик

В Волынской области от отравления грибами сегодня, 15 сентября, умер 13-летний мальчик.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного врача Волынского областного детского территориального медицинского объединения (ВОДТМО) Игорь Дородных.

По его словам, 13 сентября в ВОДТМО из Ковельской центральной райбольницы в очень тяжелом состоянии были переведены четверо детей в возрасте от 8 до 13 лет, связанные родственными узами.

Как отметил Дородных, их всех угостил грибами, судя по анамнезу, бледными поганками, мальчик, 2004 года рождения. «По рассказам детей, он их собрал около дома, пожарил на костре, сам поел и накормил ими своих родных и двоюродных братьев и сестер», - сообщил медик.

По его данным, состояние троих детей сейчас тяжелое, но стабильное. «Все они получают интенсивную терапию в отделении анестезиологии и реанимации Волынского областного детского территориального медицинского объединения», - сообщил Дородных.