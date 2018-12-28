На Харьковщине от гриппа умер младенец

В Украине возросло число жертв гриппа.

В Харьковской области подтвердили еще одну смерть от гриппа. Жертвой стал ребенок.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.

"На текущей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа у ребенка до года, жительницы Сахновщинского района", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях.