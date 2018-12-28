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На Харьковщине от гриппа умер младенец

16:51, 28 декабря 2018
Новости регионов
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Минздрава.

"На текущей неделе зарегистрирован лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа у ребенка до года, жительницы Сахновщинского района", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине нет эпидемии гриппа, однако эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях.

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Теги: #смерть