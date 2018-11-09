Весит 30 кг в 87 лет: в Винницкой области сын едва не заморил голодом мать (видео)

Забили тревогу люди после того, как один из соседей случайно узнал о состоянии женщины.

В Винницкой области женщину несколько месяцев держали под замком и не пускали к ней даже врачей. Соседи считают, что сын умышленно доводил маму до смерти.

Когда едва живую женщину доставили в больницу, ее вид поразил даже бывалых медиков – совсем обессиленная Бронислава Андрущенко весила всего 30 килограммов, говорится в сюжете ТСН.

"Мы такого не видели, когда человек - это кожа и кости. Все органы поражаются от хронического недоедания: у нее поражена и сердечно-сосудистая система, и нервная", - говорит и.о. заведующего инфекционного отделения Козятинской ЦРБ Татьяна Хомицкая. Врачи считают, что женщину морили голодом несколько месяцев.

В издевательствах над старушкой соседи обвиняют ее сына - он якобы запугивал мать годами. "Он сказал: иди за водкой. Мать слепая, с палочкой, не может идти, идет в магазин, потому что иначе он ее будет бить", - говорит жительница села Бродецкое Татьяна Чайка. Перестала же выходить на улицу бабушка летом, когда ее 54-летний сын начал встречаться с женщиной из соседнего села. "Она рассказывала, что я попродаю дома, позабираю паи. Видимо, бабушка им эта была лишняя", - предполагает соседка Олеся Шпак.

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Забили тревогу люди после того, как один из соседей случайно узнал о состоянии женщины – он пошел просить Павла утихомирить собаку, что сорвался с цепи, но хозяина дома не было. "Зашел в хату, бабушка стояла на коленях в луже мочи и не могла встать. В доме такой такой холод, что зуб на зуб не попадал", - рассказала Олеся Шпак. "Туда никто не мог добиться, там все было закрыто. Расписал всем письма: прокуратура, полиция, районный совет, администрация. И все пришли смотреть, что там делается", - рассказал поселковый председатель Ярослав Лопатюк. Однако пускать в дом людей мужчина отказался. После часа переговоров полицейский влез в дом через окно и запустил туда медиков. Вид женщины ошеломил всех. "В Бухенвальде не было таких, как эта", - говорит житель с. Бродецкое Анатолий Костюк. "Она даже говорить не могла", - рассказала соседка Лида Нечепорук.

29 сентября 2017, 19:39

Бабушку срочно госпитализировали, а ее сына после допроса отпустили домой. Однако сейчас его в селе нет, двери дома опломбированы. Женщину, с которой он якобы встречался, ТСН нашла в соседнем селе. Та убеждает – Павел для нее только друг, и его оклеветали. "Он кормил ее, она ела очень немного, то он оклеветан", - говорит она и уверяет, что ни на какую землю не претендует. Про своего друга говорит, что он сейчас в больнице, однако в какой именно – не раскрывает. "Он перенес тяжкие избиения. У него выломаны три ребра, ушибы мягких тканей – избили полицейские", - говорит Татьяна Куликовская.

Однако и свидетели, и сама полиция обвинения отвергают. Пока прокуратура выясняет, избивали мужчину или нет, правоохранители открыли уголовное производство. За ненадлежащий уход за старенькой матерью, а именно так квалифицировали это дело, Павлу грозит до шести месяцев тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в августе в городе Новоукраинка Кировоградской области из семьи забрали мальчика, которому сейчас уже исполнилось 4 года, с критическим весом в 8 килограммов. По факту злостного невыполнения родительских обязанностей начато расследование.