В львовском кафе произошло массовое отравление

Пострадало 9 человек, все они госпитализированы в больницу.

В Львове в одном из местных кафе произошло массовое отравление. Пострадало 9 человек, все они госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

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Сообщается, что все пострадавшие питались в заведении общественного питания "Tomash Kebab".

Семерых пациентов с диагнозами "пищевая токсикоинфекция" и "острая кишечная инфекция" госпитализировали в Львовскую областную инфекционную больницу. Еще двоих с диагнозом ОКИ - в Пустомытовскую ЦРБ.

"Состояние всех пациентов средней тяжести. Всем госпитализированным медицинская помощь оказывается согласно клинических протоколов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в городе Яремче Ивано-Франковской области пять детей госпитализированы с отравлением.