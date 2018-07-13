В львовском кафе произошло массовое отравление

17:43, 13 июля 2018
Новости регионов
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Во Львове произошло массовое отравление / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

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Сообщается, что все пострадавшие питались в заведении общественного питания "Tomash Kebab".

Семерых пациентов с диагнозами "пищевая токсикоинфекция" и "острая кишечная инфекция" госпитализировали в Львовскую областную инфекционную больницу. Еще двоих с диагнозом ОКИ - в Пустомытовскую ЦРБ.

"Состояние всех пациентов средней тяжести. Всем госпитализированным медицинская помощь оказывается согласно клинических протоколов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в городе Яремче Ивано-Франковской области пять детей госпитализированы с отравлением.

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Теги: #отравление#Львов