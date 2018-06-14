Осколки мины в черепе: в Днепре врачи спасают "тяжелого" бойца (видео)

В Днепре врачи днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова продолжают спасать бойцов.

Близ Водяного 27-летнему пулеметчику упала мина, каска разлетелась на куски.

Его доставили в больницу имени Мечникова в Днепре с осколочной травмой, передает "Днепр 24".

27-летний боец АТО попал к врачам Мечникова с осколками мины в черепе. У него также сильно ранено плечо и бедро.

Как сообщал УНИАН, трех тяжело раненых бойцов из зоны боевых действий доставили в Днепр в течение выходных, 9-10 июня. Все сейчас находятся в реанимации больницы имени Мечникова.