"Как передовая". больница на Днепропетровщине после избиения медика просит о круглосуточной охране

Состояние избитого врача-реаниматолога оценивают как средней тяжести, сообщили в Першотравенской городской больнице.

Медперсонал больницы в Першотравенске на Днепропетровщине, где на днях неизвестные избили дежурного врача-реаниматолога, обратился в мэрию с просьбой принять решение на ближайшей сессии для выделения средств на круглосуточную охрану учреждения.

Медики также настаивают на расследовании в отношении правоохранительных органов, которые, по их словам, прибыли на место происшествия лишь через 40 минут после вызова, передает "Радио Свобода".

«Такого инцидента у нас еще не было. Самое страшное, что мы не знаем, как защититься, как дальше работать. Сотрудники не хотят работать на приемном покое, потому что это – как передовая. Уже готова калькуляция на круглосуточную охрану. У нас также есть требования по специалистам этой охраны, это должны быть бывшие правоохранители или военные, которые могут быстро отреагировать на ситуацию. Также требуем установить более мощные видеокамеры, которые будут фиксировать все даже в темноте. Кроме того, мы ставим вопрос о личной безопасности персонала: можем ли мы иметь травматическое оружие, газовые баллончики?» – сказали в администрации больницы.

По данным больницы, после погрома неизвестных в отделении и избиения дежурного врача-реаниматолога, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, переломы нескольких ребер, разрыв барабанной перепонки, многочисленные ссадины и гематомы. Потерпевшего направили из реанимации городской больницы в больницу в областном центре для дальнейшего обследования и лечения.

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Как рассказывает персонал, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 июня, когда в городскую больницу поступил звонок от группы лиц, которые требовали, чтобы дежурный врач приехал и оказал помощь их товарищу. Когда врач отказался, неизвестные начали угрожать. Вскоре к заведению подъехали несколько внедорожников с вооруженными людьми, выломали дверь, избили дежурного врача и разгромили кабинет реанимации.

«Они все были навеселе и их товарищ, которого они привезли в больницу, также. В приемном покое начали заниматься пациентом, делать кардиограмму и тому подобное. Тогда группа мужчин, примерно шесть человек, выломали дверь в ординаторской, где находился врач, начали там погром, вытащили его из кабинета за волосы, тащили через коридор, били, пытались поставить его на колени перед ними. Сотрудники были испуганы, но вызвали полицию. Все это зафиксировано камерами видеонаблюдения, записи переданы следователям. До приезда полиции эти люди исчезли», – рассказали свидетели.

В Павлоградской городской полиции подтвердили, что по факту инцидента открыли уголовное производство по статье «хулиганство», однако комментировать подробности инцидента отказались. Полиция еще не установила причастных к преступлению, следствие продолжается. В полиции не исключают, что дело может быть переквалифицировано.