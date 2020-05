Свистать всех наверх! Лучшие игры с пиратской тематикой

Уже скоро, 3 июня, в Steam наконец-то выйдет кооперативный приключенческий экшн Sea of Thieves. Это один из немногих современных проектов про морские сражения и пиратов. Два года игра была эксклюзивом платформ Xbox One и Windows 10. И, если честно, то на старте давала пользователям слишком мало контента. Да, в Sea of Thieves была самая красивая вода в играх. И сама идея того, что управлять кораблем и вести сражения можно только в команде с другими игроками, была интересной. Но кроме боев и поисков кладов заняться в Sea of Thieves было нечем. Теперь же ситуация изменилась. За это время разработчики добавили в игру море различных активностей. Тут вам и длинные квесты, и ежедневные задания, временные события, ловля рыбы, сражения с морскими чудищами и многое другое.

Сейчас игра выглядит полноценной. Единственно, что может вас остановить – это тот самый кооператив. Это не минус игры, а главная фишка. Если у вас есть друзья или вы готовы активно взаимодействовать с незнакомыми игроками – то вперед на абордаж. В противном случае придется искать другие морские проекты. Но так уж вышло, что пиратский сеттинг – на удивление непопулярная тема среди разработчиков. Поэтому действительно достойных проектов о просоленных морских волках практически нет. Мы решили вспомнить самые интересные игры с пиратской тематикой и рассказать об их преимуществах и недостатках.

Корсары

И начнем мы с «Корсаров». С точки зрения графики эта серия игр морально устарела, но по своим возможностям она впечатляет до сих пор. Это невероятная смесь экшена от третьего лица, корабельных баталий и стратегии. Пока вы на суше, можно управлять бравым пиратом, бегать по улочкам городов, общаться с местными жителями, исследовать острова, сражаться на саблях, а также выполнять различные сюжетные и второстепенные задания. Выходя в море, под управление вы берете целый корабль. В этом режиме вы будете вести морские битвы и брать судна на абордаж. Атаковать можно торговые корабли, военные караваны, перевозящие золото или же пиратов. Баталии здесь неспешные, а учитывать приходится даже направление ветра. Но что важнее, после того, как вы захватили корабль и скрестили сабли с вражеским капитаном, само судно можно не только потопить, но оставить себе или же добавить в свой личный флот, назначив там главным одного из своих помощников. И естественно, весь груз из трюмов, включая даже рабов из захваченного корабля можно продать в ближайшем порту.

Кстати, торговля товарами – еще один способ заработать себе гору пиастров. Золото можно потратить как на починку посудины, так и на приобретение корабля побольше. С выбором судов в «Корсарах» все отлично. Тут есть как маленькие баркасы на 8 орудий, так и громадные линкоры с несколькими рядами пушек с обеих сторон. На таком можно даже атаковать форт. Да, и такая возможность есть в «Корсарах».

Если же вы хотите плавать от одного острова к другому, то включается режим управления кораблем с видом сверху. В этом режиме нужно опасаться нападения пиратов и следить, чтобы не попасть в шторм. К слову, в шторме, как и в битвах, у вас запросто могут порваться паруса или сломаться мачта – это не верная смерть, но управлять кораблем и плавать будет намного тяжелее.

У игры есть несколько недостатков. Самый главный – это то, что после кривой третьей части не выходило никаких официальных продолжений. Единственное, что спасло игру – это фанатские модификации с подзаголовками «Город потерянных кораблей» и «Каждому свое». Они поправили многочисленные баги, добавили новых сюжетов и активностей. Но только старый движок и примитивная боевая система персонажей все равно дают о себе знать. А недавно анонсированная «Корсары: Черная метка» и вовсе не внушает доверия. Новую часть хоть и делают поклонники серии, но продемонстрированный трейлер и скриншоты выглядят безвкусно.

Sid Meier’s Pirates!

И раз уж мы заговорили про «Корсаров», стоит отметить, что игра шла по стопам легендарной Sid Meier’s Pirates. В «Пиратах» Сида Мейера более проработанная экономическая система, а также больше свободы действий. Вы можете торговать, искать клады, заниматься политикой, танцевать на балах, стать грозным корсаром или женихом губернаторской дочки. Но вот сражения на мечах современному игроку покажутся еще более скучными, чем в «Корсарах».

То же самое относится и к корабельным баталиям. Вместо огромных судов, палящих друг в друга ядрами и картечью в Sid Meier’s Pirates придется наблюдать за двумя маленькими модельками кораблей, стреляющих горошинками. Прогулки по островам еще раз напомнят, что перед нами стратегия, а не бодрый морской экшн. Sid Meier’s Pirates – это несомненно классика. В 1987 году игра смотрелась великолепно, собственно, как и ее ремейк в 2004-м. Но сейчас такими пиратами вряд ли заинтересуются современные игроки.

Assassin's Creed IV: Black Flag

Если в «Пиратах» Сида Мейера или «Корсарах» при взятии корабля на абордаж появлялся загрузочный экран, а потом уже вы оказывались на палубе и неловко фехтовали с вражеской командой. То в Assassin's Creed IV: Black Flag все иначе. Поравнявшись с атакованным судном, вы можете прыгнуть с самой высокой мачты прямиком на головы оппонентов, в красивом пируэте прирезать удивленных соперников и устроить настоящую бойню с другими пиратами на палубе. Главные преимущества «Черного флага» – это зрелищные сражения и впечатляющая акробатика. Никаких переключений режимов. Плывя от острова к острову, вам придется честно отстоять за штурвалом, слушая как матросы горланят свои песни.

Не стоит забывать и то, что действие четвертой Assassin's Creed разворачивается в золотую эпоху пиратства. А значит здешнее Карибское море буквально кишит джентльменами удачи, в том числе и весьма знаменитыми, включая Эдварда Титча по прозвищу Черная Борода.

В целом, если опустить всю эту суету с ассасинами и тамплиерами, то Black Flag выглядит вполне приличным пиратским экшеном. Помимо драк, здесь можно нырять за сундуками с сокровищами, рыбачить и даже загарпунить кита.

А вот о перевозке товаров и, что самое обидное, о смене корабля придется забыть. Конечно, свою «Галку» можно всячески усовершенствовать. Но эти изменения не очень сильно повлияют на геймплей. Еще один минус – в игре нет по-настоящему интересных квестов. А устраивать из раза в раз сражения на кораблях, какими бы они зрелищными ни были, быстро наскучит. Что уж говорить о сюжетных заданиях, где в худших традициях Ubisoft вас заставят следить, подслушивать и скрытно убивать врагов.

Risen 2: Dark Waters

Если первая часть Risen больше походила фэнтези, то в Risen 2 завезли пиратскую тематику. Треуголка, мушкет и тропические острова на месте. В мире Dark Waters монстры нападают на корабли, вышедшие в море. А потому главный герой вынужден отсиживаться на суше и искать пиратов, которые знают, как избавить мир от страшных тварей. В целом, Risen 2 – это вполне приличный ролевой экшн с открытым миром и неплохим сюжетом. В боевой системе не стоит ждать акробатики ассасинов, но зато тут можно использовать магию. Однако невозможность выйти в отрытое море – это, пожалуй, главный недостаток игры.

Monkey Island

Ни один топ пиратских игр не обойдется без серии Monkey Island. Тем более, что первые две части получили переиздание. Студия LucasArts бережно перерисовала всю графику и пригласила оригинальных актеров для озвучки. Поэтому ремейки The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck's Revenge со своей мультяшной графикой даже сейчас выглядят лучше, чем последняя часть игры, созданная Telltale Games.

The Secret of Monkey Island рассказывает о парнишке Гайбраше Трипвуде, который мечтает стать корсаром. Трое пиратских лидеров дают главному герою задания. Выполнив последнее поручение, Гайбраш обнаруживает, что его возлюбленную Элейн похитил пират-призрак – с этого и начинаются веселые приключения игрока. Конечно, здесь нет суровых морских сражений или прокачки корабля. Но Monkey Island про другое. Это невероятно остроумный квест, в котором много интересных загадок и отличного юмора.

Сушим весла

Разумеется, мы вспомнили далеко не все игры с морской тематикой. Есть совершенно бездарные проекты по мотивам «Пиратов карибского моря» или отвратительная Raven’s Cry. Да и перечисленные нами игры, помимо плюсов имеют свои минусы. А главное – они в той или иной степени устарели. Вот и получается, что единственным свежим приключением для игроков, жаждущих пиратской романтики остается Sea of Thieves.

Сергей Коршунов