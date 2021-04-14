Мошенники в играх. Кому выгодно существование читеров, и почему с ними бесполезно бороться

Люди, использующие нечестное преимущество в играх – это настоящая проблема гейминдустрии. Они портят развлечение обычным людям, не боясь ни банов, ни тюремных сроков. Так почему разработчики так неохотно с ними борются, и кому на самом деле выгодно присутствие мошенников в играх. Разбираемся в свежем материале.

Читы — это специальные команды или программы, которые позволяют изменить игру, получив в ней преимущество. Двадцать лет назад разработчики сами встраивали в свои проекты секретные комбинации букв и чисел, преображавшие геймплей. Например, в большинстве частей серии Grand Theft Auto с помощью кодов можно было стать бессмертным, набрать максимальный уровень розыска или создать на улицах сплошной хаос, заполучив в свое распоряжение танк. В общем, весьма веселое развлечение в эпоху одиночных игр.

Но с развитием интернета популярность получили многопользовательские игры. И вот тут уже читеры своими "развлечениями" стали мешать игрокам, не использующим специальное ПО. Масштаб проблемы рос с каждым годом, и сейчас рынок запрещенного программного обеспечения предлагает за относительно небольшую сумму стать условным Суперменом в любой многопользовательской игре.

Мы в УНИАН посмотрели на сложившуюся ситуацию и пришли к неутешительному выводу: читеры никогда не исчезнут. Кому выгодно их существование и как именно люди мошенничают в интерактивных развлечениях — читайте в нашей новой статье.

Удивительный спектр предложений

Игрок, который не интересовался темой читов, наверняка удивится их разнообразию. При этом как-то стандартизировать запрещенное ПО почти невозможно, ведь его всегда разрабатывают под конкретную игру. С шутерами все более или менее понятно: есть WallHack, который делает стены прозрачными и AimBot для автоматического попадания в голову. А с ними рядом шагает когорта утилит, дающих менее ощутимое преимущество. Этот список включает снижение или полное отключение отдачи, быстрые выстрелы при входе в прицел, автоматическое ведение огня при прыжках и так далее. Похожие читы с поправкой на какие-то особенности создаются для всех соревновательных шутеров.

С играми остальных жанров дела обстоят гораздо сложнее, ведь производителям чит-кодов нужно учитывать геймплей и возможности движка. Если речь о GTA Online или Red Dead Online, то для них выпускают настоящее чит-меню. Оно позволяет получить любой предмет, транспорт и сумму средств на личный счет, манипулировать физикой, становиться бессмертным и так далее. Кроме того, это ПО дает возможность проделывать крайне неприятные фокусы с другими пользователями. Однажды на Reddit игрок рассказал, как в GTA Online читер объединил его модель персонажа с унитазом, в котором горит костер. И если герой покидал квартиру, то получал периодический урон от огня и погибал. Пришлось подключиться к другому серверу, чтобы избавиться от последствий встречи с читером.

А иногда мошенники пересекают все границы дозволенного и едва ли не полностью ломают игры. Недавно многопользовательский режим в первой Titanfall захватила группа хакеров. Она завершала матчи по своему желанию и осыпала расистскими оскорблениями всех, кто пытался честно соревноваться. Тем временем в Call of Duty: Warzone читеры научились получать победу еще до старта состязаний на полях королевской битвы. Спектр читов сейчас настолько разнообразен, что перечислить все их виды и рассказать о результатах применения почти невозможно.

И консоли туда же

Если кто-то думает, что консоли в этом плане неприкосновенны, то он глубоко ошибается. На PlayStation и Xbox тоже существуют читы, правда применяются они с помощью специального оборудования. Один из самых распространенных вариантов — FPS Dominator. Это устройство крепится к геймпаду, подключается к консоли и открывает доступ к обширному набору скриптов для соревновательных шутеров. К ним относится отключение отдачи, режим автомата при стрельбе из дробовика или пистолета, постоянный бег без необходимости нажимать на стик и многое другое.

Кроме того, среди консольных читеров огромной популярностью пользуется оборудование для подключения клавиатуры и мыши. Безусловно, часть геймеров отлично справляется с геймпадом, но ПК-периферия всегда дает преимущество в скорости и точности наведения прицела на противника. Поэтому применение этих устройств — тоже своеобразный чит.

Имя им – легион!

В разговоре о читах честные игроки часто спрашивают, зачем нужно мошенничать? Это портит соревновательный дух и не дает ощутить вкус победы, не говоря уже о создании проблем для других людей. На самом деле многим пользователям просто нравится чувствовать превосходство в виртуальных мирах. Его демонстрация доставляет мошенникам истинное удовольствие. Именно ради этого процесса они покупают многопользовательские игры и специальные утилиты.

И не стоит полагать, что таких людей мало. Давайте посмотрим на статистику: за последние два месяца в Call of Duty: Warzone заблокировали почти 150 тысяч читеров. А в PUBG Mobile с 8 по 14 января текущего года перманентный бан заработали более 1,2 миллиона учетных записей. И это ведь далеко не все мошенники, присутствующие в упомянутых играх. Посчитать их общее количество не получится, однако в ветке Warzone на Reddit поток жалоб на читеров не прекращается, а значит — их количество по-прежнему велико.

Целая индустрия

Знаменитая фраза Джона Мейнарда Кейнса гласит: «Спрос рождает предложение». Если есть прослойка игроков, которые хотят получить преимущество нечестным путем и готовы за него платить, то обязательно найдутся люди, предоставляющие такие услуги. Сейчас на рынке присутствуют целые компании по производству читов для конкретных игр. И зарабатывают они баснословные средства, что подтверждает недавний резонансный случай. Полиция города Куньшань (Китай) вместе с корпорацией Tencent закрыла крупную фирму, которая поставляла запрещенное ПО для Overwatch, Call of Duty Mobile и нескольких других популярных проектов. В результате проведенной операции правоохранительные органы арестовали имущества на $49 миллионов, включая современные спорткары.

Озвученные финансовые показатели впечатляют, однако экстраполировать их на остальной мир нельзя. В Китае читы пользуются огромной популярностью — они тесно связаны с культурой потребления онлайн-игр. Именно поэтому упомянутый производитель продавал подписку на некоторые из своих читов за $200 в месяц. Аналогичным методом распространения утилит пользуются в остальных странах, но цены там зачастую ниже — $10 за 30 дней или немного больше в зависимости от типа услуг. Впрочем, крупные западные поставщики читов даже при указанной стоимости зарабатывают более миллиона долларов в год. И такими доходами могут похвастаться десятки компаний на рынке. Его объем, с учетом цен в Азии, исчисляется несколькими сотнями миллионов долларов. Прикрыть всю эту отрасль за короткое время будет весьма непросто.

Крестовый поход

Так что же получается, читеров не победить? На самом деле, это выполнимая задача. Причем здесь на помощь даже может прийти государство. К примеру, в Японии есть закон "О предотвращении нечестных соревнований". За его нарушение уже неоднократно были арестованы и посажены в тюрьму продавцы различных читов.

Однако и у игровых издательств имеется наготове несколько направлений для борьбы с мошенниками. Они вольны настроить блокировку по конфигурации ПК. В таком случае геймер, который попадется на использовании читов, больше не сможет купить очередную копию проекта и продолжить развлекаться. Ему понадобится изменить характеристики своего компьютера, а это уже куда более сложно и дорого. Если, например, за месяц игрока заблокируют три раза, то он наверняка устанет тратить средства на комплектующие.

Второе направление борьбы с читерами, к которому иногда прибегают издательства — судебные иски. Каждая крупная компания в индустрии интерактивных развлечений имеет команду опытных юристов. Они могут легко вычислить производителей запрещенного ПО, засудить их и вынудить прекратить свою деятельность. Такое неоднократно случалось за последние полгода, например, в прошлом январе Take-Two заставила фирму Luna Cheats закрыться, извиниться перед пользователями и пожертвовать доходы на благотворительность. А перед этим судебные иски к поставщикам читов оформляли Activision, Bungie и Riot Games.

Кроме того, никто не мешает пойти по пути Valorant и внедрять на ПК пользователей строгий античит, который будет мониторить все файлы в системе. Правда, здесь возникают вопросы к его работоспособности и этичности такого метода контроля. В любом случае способов борьбы предостаточно и издательства могут как минимум существенно уменьшить популяцию читеров. Вопрос только зачем?!

Все упирается в деньги

Существование читеров выгодно не только производителям запрещенного ПО, но и разработчикам. Они регулярно делают чистки в своих проектах и блокируют десятки тысяч учетных записей. Вот только копии игры и аккаунты выступают для мошенников расходным материалом. Это становится понятно после прочтения нескольких обсуждений на профильных форумах читеров. Если в игре появляется привязка по номеру телефону, они сразу думают, где покупать оптом SIM-карты. При блокировках по железу ищут способы обхода и возможность изменить спецификации системы задешево. И ведь издательствам такая деятельность только на руку.

Читеры регулярно покупают новые копии игр и приносят разработчикам сотни тысяч долларов в месяц. То есть бороться с мошенниками означает лишить себя дохода. При этом нужно приложить усилия, чтобы задавить рынок на стороне производителей и реализовать надежный античит. Получается, издателям придется не только отказаться от части денег, но еще и потратить внушительную сумму средств. Собственно, здесь мы и подошли к ответу, почему читеры никогда не исчезнут. Активная борьба с ними для производителей игр экономически невыгодна, а сами по себе они никогда не откажутся от сладкого ощущения превосходства над другими.

Назар Степорук

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