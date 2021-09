"День сурка" по-геймерски. Топ 5 лучших игр про героев, застрявших во временной петле

Раскрыть убийство, проживая одни и те же 12 минут, разгадать секреты древней цивилизации, находясь в ловушке одного дня, или снова и снова пытаться предотвратить гибель солнечной системы, когда в запасе всего 22 минуты. В последнее время в играх наметился тренд на героев, застрявших во временной петле. О самых интересных проектах читайте в нашей подборке.

Видеоигровой аналог "Дня сурка" разработчики пытались сделать и раньше, вспомнить хотя бы The Legend Of Zelda: Majora's Mask или Zero Escape. Однако это были довольно редкие проекты. А вот в последнее время в игровой индустрии наметился тренд на создание игр о героях, застрявших во временной петле, и проживающих один и тот же день, неделю или даже считанные минуты снова и снова. Мы собрали пятерку самых интересных современный тайтлов на эту тематику.

Returnal

И начинаем подборку с потрясающего проекта, пополнившего этой весной линейку эксклюзивных игр PlayStation 5. Речь про Returnal – смесь "рогалика", метроидвании, шутера от третьего лица с элементами bullet hell. Помимо забористой смеси жанров в проекте отчетливо улавливаются вайбы работ Ханса Гигера, "Прометея" Ридли Скотта, Лавкрафта и древнегреческих мифов вперемешку с психологической драмой.

Играть предстоит за Селену, разведчицу космического управления "Астра". На своем корабле "Гелиос" героиня терпит крушение на планете Атропос. Здесь повсюду видны руины древней цивилизации Когнитов. Немногие выжившие представители инопланетной расы встречают Селену враждебно. Но куда большую опасность представляет местная флора и фауна. Множество самых разнообразных монстров с щупальцами норовят растерзать героиню. В общем, долго в таком месте не проживешь. Впрочем, и умереть здесь трудно. Атропос не отпускает Селену, и после смерти она снова оказывается на корабле за считанные секунды до крушения.

Исследуя биомы Атропоса и сражаясь с его обитателями, вы постоянно будете находить собственные трупы и аудиозаписи. Слушая последние можно отчетливо заметить, как Селена постепенно теряет рассудок, понимая, что не может выбраться с этой планеты. Единственный шанс на спасение – отыскать источник сигнала "Белая тень" и понять, как на далекой планете оказался дом Селены с Земли.

Twelve Minutes

Twelve Minutes – это камерный детективный триллер от разработчика-одиночки с Джеймсом МакЭвоем ("Люди Икс: Апокалипсис"), Дейзи Ридли ("Звездные войны: Пробуждение силы") и Уиллемом Дефо ("Маяк", "Человек-Паук") в главных ролях. Как можно понять из названия, герой игры застрянет во временной петле, которая длится всего 12 минут.

За это время протагонист успеет вернуться домой, где за ужином жена сообщит ему о своей беременности. Но сразу после радостных новостей в квартиру вломится незваный гость – полицейский. Он обвинит супругу в убийстве, и нападет на главного героя. За секунду до смерти цикл перезапустится и все повторится снова. Но только теперь вы будете знаете, что произойдет. А значит нужно подготовиться.

Вам предстоит исследовать квартиру героя, искать зацепки, доказательства – все что поможет в дальнейших разговорах с копом и супругой. И с каждым перезапущенным циклом интрига будет нарастать все сильнее – кому верить, а кому нет, и кто в итоге настоящий убийца?

Outer Wilds

Если в предыдущей игре у вас в распоряжении было всего 12 минут, то в Outer Wilds – целых 22 минуты. Но и задача куда масштабнее – предотвратить взрыв звезды, уничтожающий все планеты в системе. За два десятка минут вам предстоит выяснить причину катаклизма, побывать на многих планетах и найти записи древней цивилизации Номаи.

Не успели найти все зацепки и разгадать головоломки вовремя – звезда взорвется, и все начнется сначала. При этом мир игры постоянно меняется, а некоторые части планет и вовсе бывают доступны для исследования только в определенное время. К тому же, решая задачи, вам следует не забывать о здоровье и запасе кислорода в своем скафандре – иначе вас ждет неминуемая гибель, и перезапуск цикла.

Deathloop

Остров Черный Риф. Раннее утро. Вы просыпаетесь на пляже и пытаетесь вспомнить что тут происходит. Кажется, вас зовут Кольт Ван, а на острове вроде бы проводят какие-то эксперименты со временем, но это не точно. Единственное, что известно наверняка – все здесь считают вас предателем и хотят убить, а особенно сильно этого желает некая Джулианна. Но что еще хуже – сбежать с острова невозможно, а умерев, вы снова проснетесь утром на пляже.

Если не хотите состариться, живя в одном и том же дне, предстоит действовать решительно. Разорвать петлю можно, убив 8 идеологов, ответственных за происходящее здесь. Главная проблема только в том, что это нужно провернуть за один день, который в свежем шутере Deathloop поделен на четыре периода: утро, полдень, после полудня и вечер. А остров Черный Риф состоит из четырех локаций. На каждой из них в разное время суток происходят разные события, и появляются разные идеологи. При этом побывав в одной локации утром, время сдвинется, и вы придете во следующую область уже в полдень.

Чтобы устранить все цели за одни сутки, нужно выучить их распорядок дня, узнать их секреты, кое-где подкорректировать планы, и устроить все так, чтобы собрать хотя бы часть идеологов на одной локации в одно время.

Разработчики из студии Arkane создали в Deathloop великолепные декорации в стилистике 70-х. Каждый район острова наполнен предметами быта, которые рассказывают отдельные мини-истории. Наблюдать за событиями, происходящими на острове в разное время суток интересно. И самое главное – это полная свобода действий – вы можете исследовать локации и сражаться с противниками так как вам хочется. Только помните, что на вас тоже охотятся.

The Forgotten City

The Forgotten City – это полноценная игра, выросшая из мода для The Elder Scrolls V: Skyrim. Вы попадаете в таинственный древнеримский город, в котором действует Золотое правило – человек, совершивший любое преступление от кражи до убийства, умрет, а его тело превратится в золотую статую. А затем в статуи превратятся и остальные жители города, даже если те ничего не сделали.

Золотых статуй в поселении действительно много, намного больше чем живых людей. Однако, работает ли проклятье на самом деле – никто не решается проверить. Впрочем, у вас есть такая возможность. Поскольку только вы после гибели возвращаетесь к началу того дня, когда вы попали в этот город. Так что пользуясь временной петлей вы будете исследовать тайны города, общаться с местными жителями, разгадывать головоломки и принимать сложные моральные решения. Не даром ведь The Forgotten City удостоилась премии австралийской гильдии писателей за выдающийся сценарий.

Сергей Коршунов

