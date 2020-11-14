10 вещей, которые Assassin's Creed Valhalla украла у The Witcher 3

После успеха The Witcher 3: Wild Hunt многие разработчики решили копировать удачные решения великолепной польской экшн-РПГ. И новая Assassin's Creed Valhalla не исключение. Что именно Ubisoft позаимствовала у легендарного творения CD Projekt RED – разбираемся в материале.

Assassin's Creed Valhalla получилась на удивление качественной игрой с захватывающим сюжетом, проработанной боевой системой и большим числом увлекательных активностей. Проект можно смело советовать к прохождению каждому любителю экшен-RPG в открытом мире. Но даже с учетом всех упомянутых заслуг новую часть знаменитой серии не получается назвать полностью оригинальной. Интересной, затягивающей, масштабной — да, но не оригинальной. Многие идеи в Valhalla перекочевали из Assassin's Creed Origins и Odyssey, другие же игра «одолжила» у The Witcher 3: Wild Hunt.

Давно не секрет, что при выборе нового направления развития своей франшизы Ubisoft вдохновлялась культовой экшен-RPG от CD Projekt RED. Это было заметно еще в «Истоках», но сильнее всего дает о себе знать в Valhalla. Хотите выяснить, в чем именно свежие приключения ассасинов в Британии копируют «Ведьмака 3»? Тогда ознакомьтесь с нашим сегодняшним материалом. Мы выбрали 10 самых значимых аспектов, в которых наблюдается заимствование идей.

1. Темы в сюжете

Двигаться будем от важных элементов до мелочей, которые легко пропустить. И первые на повестке дня – темы, затрагиваемые в повествовании. Assassin's Creed Valhalla показывает сложности средневековой политики, предательства, серую мораль и выбор между злом и меньшим злом. Она старается ставить игрока в ситуации, где Эйвор и его соратники не кажутся бравыми героями. Наоборот, повествование показывает викингов завоевателями, которые хоть и способны поступать по чести, но нередко готовы проявлять жестокость ради достижения цели. Все эти мотивы пересекаются с сюжетом The Witcher 3. В проекте CD Projekt RED драма строилась на том же фундаменте, что прекрасно видно, если столкнуть лбами задания из двух игр. Разница лишь в том, что в «Ведьмак 3» рассказывается личная история, а в Valhalla она пытается быть более размашистой и демонстрирует, как Клан Ворона завоевывает свое место под британским солнцем.

2. Мировые события

На карте Assassin's Creed Valhalla присутствуют значки тайн, под которыми скрываются мировые события — краткие задания, рассказывающие емкие и законченные истории. Они всегда разворачиваются в небольшой области вокруг квестодателя и пытаются радовать разнообразием. Нередко такие поручения включают толику сатиры, что идет им только на пользу. И как мне кажется, внимательные читатели уже заподозрили подставу. Да, аналогичным образом можно описать значительную часть второстепенных заданий из The Witcher 3: Wild Hunt. Квест со сковородкой, с ведьмаком-самозванцем, с заполнением бланков в банке — список можно продолжать еще долго. Но главное, что создатели Valhalla не стали копировать сюжеты. Они вооружились концепцией, а истории придумали сами, и это пошло игре только на пользу.

3. Система экипировки

Качество доспехов и оружия в Assassin's Creed Valhalla можно улучшать на протяжении всего прохождения. Это позволяет больше раз повысить характеристики предмета, открывает дополнительные пассивные свойства и ячейки для рун. Благодаря такому решению пользователь волен постоянно поддерживать актуальность экипировки. Понравившуюся вещь не понадобится выбрасывать через несколько часов из-за того, что у нее слишком низкие характеристики. Достаточно найти нужные ресурсы и посетить кузнеца, который улучшает вещи. Это, безусловно, удобно, но механика отнюдь не новая. В The Witcher 3 почти так же улучшались ведьмачьи доспехи, только в игре CD Projekt RED они были привязаны к уровням Геральта. Плюс ко всему для крафта приходилось искать рецепты, что требовало большей траты времени.

В Valhalla, кстати, броня тоже складывается в сеты с дополнительными характеристиками. Но здесь обвинять игру в заимствовании идей бессмысленно, так как комплекты доспехов с бонусами уже давно присутствуют в RPG.

4. Общая атмосфера

Вот и наступил тот момент, когда придется сказать: «Это надо почувствовать». С атмосферой всегда так. Можно сколько угодно описывать ее, но слова не передадут тех же ощущений. И все же, давайте хотя бы попытаемся. The Witcher 3 подкупала атмосферой гнетущего и немного зловещего Средневековья. Игра часто напоминала, что идет война, которая несет беды и страдания. А параллельно она радовала прекрасными и разнообразными пейзажами, отличающимися в зависимости от посещенной локации, и попыткой имитировать бурную жизнь в поселениях.

Так вот в Valhalla ощущается точно такая же колоритная смесь. Разница лишь в том, что Геральт наблюдал за войной со стороны и старался не ввязываться в нее, тогда как Эйвор со своими соратниками выступает едва ли не зачинщиком разных конфликтов.

5. Варианты ответов в диалогах

The Witcher 3 хоть и не была полноценной ролевой игрой, но в ней присутствовали диалоги с несколькими вариантами реплик. И порой от их выбора зависели дальнейшие события. Точно так же разговоры реализованы и Valhalla. Более того, в беседах из двух игр обычно присутствует не более двух или трех ответов. Реплики зачастую делятся на сатирические, более жесткие или благосклонные. А еще всегда есть вариант с уточнением какой-то информации. В Valhalla при участии в диалогах нередко ловишь себя на мысли, что в кадре не хватает Геральта. Белый Волк, словно ходит где-то рядом, но все никак не выйдет на сцену.

6. Кодекс

Еще в первой части The Witcher студия CD Projekt RED реализовала обширный кодекс. В нем присутствовала информация обо всех местах, врагах и персонажах, которые встречаются на пути Геральта. Улучшенную версию этой энциклопедии реализовали в третьей части франшизы, и вот сейчас ее аналог появился в Valhalla. И да, я знаю, что в Assassin's Creed всегда присутствовал собственный кодекс. Но раньше информацию в нем структурировали и подавали иначе. В новой игре подход скопировали из The Witcher 3: краткая сводка и соответствующая яркая картинка. Даже оформление самих страниц отсылает к «Ведьмаку 3», поэтому сомневаться в заимствовании не приходится.

7. Использование окружающей среды

Помните, как в The Witcher 3 можно было взрывать бочки, натравить опасных насекомых на врагов и прочими способами нанести им урон? Похожие механизмы взаимодействия с окружением есть и в Assassin's Creed Valhalla. Например, игрок волен выстрелить из лука по большому висящему светильнику, чтобы тот придавил противников. Есть еще вариант выпустить зверей из клетки, и те нападут на ближайших недругов. Возможности взаимодействия с окружением показываются при сканировании территории. Оно, кстати, отличается от ведьмачьего чутья, так что здесь лишний раз обвинять Valhalla в копировании мы не будем.

8. Медитация

Геральт из Ривии занимался медитацией неслучайно. Благодаря своему мутировавшему организму он мог концентрироваться, отгораживаться от внешнего мира и погружаться в себя, чтобы ускорить течение времени. В The Witcher 3 это обосновано антуражем и историей. А почему медитирует викинг Эйвор? Они не знали о подобных восточных практиках и, как гласит история, не особо любили покой и умиротворение. Получается, разработчики Valhalla попросту позаимствовали очередную механику. Причем в свежем проекте Ubisoft она лишь помогает восстановить силы и сменить время суток.

9. Скольжение с горы

Ну автор совсем уж головой ударился, раз о такой мелочи решил поговорить. Что же, вы отчасти правы, но погодите на меня сетовать. Давайте лучше разбираться в деталях. В The Witcher 3, если склон будет не сильно крутым, Геральт сможет скользить по нему до самого низа. Аналогичная механика применяется и в Valhalla, причем Эйвор даже похожую стойку принимает. Но главное, что разработчики из Ubisoft скопировали достижение, связанное со скольжением. Они тоже предлагают пользователям во время спуска преодолеть указанное количество метров, чтобы заработать приз, а значит — подсмотрели механику именно у CD Projekt RED. Поэтому деталь хоть и маленькая, но нашего материала касается напрямую.

10. Попытка сделать свой «Гвинт»

Карточная игра «Гвинт» в The Witcher 3 стала настоящим феноменом. Для многих геймеров она превратилась в одно из любимых развлечений в игре. А сколько было обсуждений на эту тему во время релиза культовой экшен-RPG от CDPR! «Гвинт» сумел привлечь внимание даже тех, кто никогда не слышал о ККИ и получил заслуженное звание одной из самых популярных мини-игр в интерактивных развлечениях. Ubisoft, глядя на это, захотела таких же лавров. Компания реализовала в Valhalla интерпретацию костей с бросками, атаками, защитой и накоплением специальных ресурсов для совершения мощного нападения.

Видно, что разработчики старались при создании этой мини-игры и хотели поставить ее в один ряд с «Гвинтом». Вот только последняя была более комплексной и мотивировала собирать карточки. А кости из Valhalla позволяют лишь подзаработать серебра. По увлекательности они совсем не ровня «Гвинту».

Назар Степорук

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