ЕБРР может выделить крупнейшему метпредприятию Украины кредит на $350 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить крупнейшему металлургическому предприятию Украины комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог» долгосрочный кредит на сумму до 350 млн евро для финансирования инвестиционной программы предприятия, сообщается на сайте ЕБРР.

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Соответствующий вопрос совет директоров ЕБРР планирует рассмотреть 4 октября 2017 года.

Сообщается, что финансирование будет направлено на поддержку инвестиционной программы «АрселорМиттал Кривой Рог», общий размер которой составляет 1,1 млрд долл. Средства кредита должны повысить конкурентоспособность, энергоэффективность и экологические показатели предприятия.

Отмечается, что заемщиком выступает холдинговая компания ArcelorMittal S.A. (Люксембург) – крупнейшая мировая интегрированная горно-металлургическая компания, которая затем предоставит заем «АрселорМиттал Кривой Рог», в котором ей принадлежит 95,13% акций.

Согласно сообщению, ЕБРР намерен выделить кредит в размере 200 млн евро, а остальные около 150 млн евро будут синдицированы с другими коммерческими кредиторами.

Как сообщал УНИАН, «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2016 году увеличил чистую прибыль почти в 2 раза - до 2,7 млрд грн. Чистый доход от реализации продукции комбината составил 52,96 млрд грн, сумма капитальных инвестиций – 4,75 млрд грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.