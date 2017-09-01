За полгода торговля Украины с ЕС выросла почти на четверть – Порошенко

За шесть месяцев 2017 года объем торговли Украины со странами ЕС вырос на 22%, сообщил президент Петр Порошенко в Twitter по случаю полного вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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"За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз", – заявил президент.

Президент напомнил, что с 1 января 2016 года в Украине функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом.

"Произошло историческое изменение географической структуры украинского экспорта на пользу увеличения его объёмов в страны ЕС", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в полном объеме вступило в силу действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

За полгода экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны увеличился на 31,4%, или на 663,4 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 2,774 миллиарда долларов.