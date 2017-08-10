Рынок труда Польши значительно увеличил спрос на украинцев
В этом году поляки значительно увеличили количество запросов на работников из Украины. Польские СМИ пишут, что "польский рынок поглощает украинцев как губка".
В первом полугодии 2017 года польские работодатели оформили 948 тыс. заявлений о намерении трудоустройства иностранного работника. При этом увеличился запрос на работников из Украины.
Читайте такжеСо следующего года Польша уравняет зарплаты украинских рабочих и поляковОб этом изданию Rzeczpospolita заявил представитель Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, передает Польское радио.
"Это почти на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - объяснил он.
Как отмечает издание, 326 тыс. украинцев в Польше работает в транспортной отрасли и на складах; в торговле - 200 тыс. человек; туристическую отрасль обслуживает 116 тыс. украинских работников; 15 тыс. украинцев нашли трудоустройство в научной и технической областях.