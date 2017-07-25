ЕБРР выделил украинскому производителю курятины $5 миллионов кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил украинскому производителю куриного мяса «Днепровская агропромышленная группа» 5 млн долл. кредита на строительство бойлера на биомассе, который позволит улучшить операционные и экологические показатели компании.

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Об этом сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в соцсети Facebook.

«Паровой бойлер на биомассе мощностью 12 тонн/час позволит уменьшить потребление воды на 60% и природного газа – в пять раз. После введения в эксплуатацию этот бойлер обеспечит сокращение выбросов CO2 на 9300 тонн в год», - написал он.

Усов добавил, что предоставляемый кредит будет сопровождаться стимулирующим грантом в размере 850 тыс. долл., который будет предоставлен в рамках программы ЕБРР «Центр финансирования и передачи технологий смягчения климатических изменений» (ФИНТЕК).

Как сообщал УНИАН, ранее Торгово-промышленная палата сообщила о намерении иракских бизнесменов инвестировать 15 млн долл. в предприятие в Киевской области, которое занимается производством куриного мяса.