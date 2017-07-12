Украинскому авиастроению есть что предложить миру: детали для самолетов у нас заказывает ряд стран

Сейчас Украине есть что предложить миру, ведь даже если самолет строят в Китае, он не обходится без украинских деталей и агрегатов, говорится в сюжете программы “Делай бизнес”. В общем, чтобы самолет поднялся в небо нужно собрать 3 млн деталей во едино.

Читайте такжеМиллионные инвестиции, очереди покупателей и всемирное признание: как украинские сверхлегкие самолеты покорили мир (видео)По словам Виктора Попова, руководителя харьковской компании "ФЭТ", образовавшейся после распада завода им. Дзержинского, они выпускают агрегаты для Анов и иностранных самолетов, в частности гидроагрегаты, системы энергообеспечения, гидромоторы и другое.

Как отметил Попов, инвестиции в производство составили $100 млн, из которых $7 млн привлечены в 2016 году. Ежегодный оборот предприятия составляет миллиард гривен.

По его словам, налажено нонстоп производство, ведь контракты на поставку деталей подписаны с рядом стран до 2019 года включительно. "Условия контракта довольно серьезные - на его исполнение дается год. Ровно через год ты обязан поставить заказчику готовую деталь", - говорит Попов. Перед отправкой заказчику все детали тщательно проверяют: их размер измеряют до микрона, ведь отклонение даже до 0,3 микрона - уже брак.

"Над изготовлением деталей работает тысяча рабочих. Один современный станок заменяет 54 старых", - рассказывает он.

"Нам доверяют даже в космических технологиях. Мы выиграли во Франции конкурс на изготовление компонентов для спутника", - подытожил Попов.