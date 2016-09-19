СМИ рассказали, как украинская авиакомпания стала производителем самолетов для арабских шейхов (видео)

Презентация первой "стальной птицы" А-20 оказалась удачным "взлетом" фирмы, но события 1991-го спутали планы молодых бизнесменов.

Конструкторы встали перед тяжелым выбором: ориентироваться на уже знакомые бывшие страны СССР или продавать самолеты более состоятельным покупателям из дальнего зарубежья.

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Поэтому они решили рискнуть, и украинские "ультралайты" моментально разлетелись по всему миру.

На украинских самолетах пожарные патрулировали леса Австралии, картографы проводили аэрофотосъемку в Испании, спасатели следили за береговой зоной в Сингапуре, туроператоры катали туристов в Новой Зеландии.

Сейчас компания получает многочисленные заказы от 40 стран, а среди клиентов "Аэропракта" – известные летные школы, бизнесмены и даже арабские шейхи.