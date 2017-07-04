Совет ЕС 17 июля примет решение о торговых преференциях для Украины

Совет Европейского Союза 17 июля примет решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

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Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Совете ЕС.

«Это решение будет принято 17 июля в рамках заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства», - отметили в Совете.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как это ранее предлагалось Еврокомиссией, мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - на 100 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тыс. тонн.

В Украине ожидают, что дополнительные торговые преференции могут вступить в силу осенью.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.