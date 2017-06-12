Первые украинские автомобильные диски покоряют Европу (видео)
10:41, 12 июня 2017Евробизнес
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Украинские диски дешевле импортных аналогов, однако выдерживают бездорожье не хуже.
В Украине производят качественные литые диски / Скриншот
В Киевской области завод Disla производит первые и единственные украинские легкосплавные диски. Об этом говорится в сюжете 2+2.
Читайте такжеУкраинские улитки: успешный бизнес на вкусном деликатесе (видео)Украинские диски экспортируют в Польшу, Чехию, Испанию, Францию и Грецию. Половина продукции едет за границу, еще половина - остается в Украине. В Польше на украинских дисках ездят даже гонщики ралли. В Украине комплект 14"дисков будет стоить от 1400 гривень, 17" – от 2300, 18" – от 2700 гривень.
Автомобильные диски, которые способны выжить на украинских дорогах
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