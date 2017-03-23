Рада ратифицировала кредитное соглашение с Венгрией на 50 миллионов евро для обустройства общей границы

Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о выделении нашей стране 50 миллионов евро на обустройство украинско-венгерской границы.

За принятие соответствующего Закона "О ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи" проголосовали 243 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Попутно депутаты проголосовали за внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" относительно дорожной инфраструктуры на украинско-венгерской государственной границе. За это решение проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра финансов Юрий Буца сообщил, докладывая по законопроекту №0136, что соглашение позволит отремонтировать дорогу на украинско-венгерской границе.

"Кредитные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов по капитальному строительству и на текущий ремонт дорог на украинско-венгерской границе. Условия кредита очень привлекательны. Сумма кредита 50 миллионов евро сроком на 18,5 лет с льготным периодом на полтора года. Ставка по кредиту 0% при условии, если 50% товаров, работ и услуг будут венгерского происхождения", - подчеркнул Буца.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта не требует дополнительных средств из бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, правительство Венгрии в конце ноября прошлого года приняло решение предоставить Украине долгосрочный кредит в размере 50 миллионов евро на обустройство украинско-венгерской границы.

21 февраля 2017 года Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду кредитное соглашение между правительствами Украины и Венгрии о выделении нашей стране 50 миллионов евро на обустройство украинско-венгерской границы.