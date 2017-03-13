От Софии Киевской до Евровидения: украинцы поражают мир графическими шоу

3D maping - технология графического шоу, которая отправляет зрителей в удивительное путешествие сквозь века, демонстрируя величественные и драматические моменты истории города.

В Украине технологии 3D maping использует «Фронт Пикчерз», которую более десяти лет назад основал Юрий Костенко.

Именно эта компания на фасаде Софии Киевской с помощью проектора показал историю столицы за 1500 лет и создала невероятное графическое шоу для выступления Джамалы на Евровидении. Компания также задействована и в нынешнем песенном конкурсе.

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«В шоу-бизнесе нужно всегда удивлять людей», - отметил Юрий Костенко, добавив, что начинается новая эра.

Компания продает свои услуги на американском, европейском, китайском и японском рынках.

Именно за графику во время выступления Джамалы на Евровидении-2016 отвечала компания «Фронт Пикчерз».