"Укргидроэнерго" получило 22 миллиона евро от ЕИБ по программе модернизации гидроэлектростанций

Государственная компания – оператор ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" получила очередной транш в размере 22 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках программы модернизации украинских гидроэлектростанций, сообщила пресс-служба компании.

"Укргидроэнерго" получило очередной транш по займу Европейского Инвестиционного банка в размере 22 миллионов евро. Полученные средства в первую очередь будут направлены на финансирование заключенных контрактов в рамках программы реконструкции гидроагрегатов Днепровской ГЭС-1 и Киевской ГАЭС", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе напоминают, что данный транш получен в рамках проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", который реализуется по совместному финансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

Для этой цели компания намерена инвестировать около 90 миллиардов гривень в строительство новых и реконструкцию действующих станций (ГЭС и ГАЭС). Также "Укргидроэнерго" привлекает кредиты международных банков, например, ЕБРР, Европейского инвестиционного банка или Всемирного банка.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт (Днестровская ГАЭС находится на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.