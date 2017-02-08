Европарламент в конце апреля может принять дополнительные торговые преференции для Украины - посол

Глава Представительства Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий прогнозирует, что Европейский парламент уже в конце апреля может принять предложение Европейской комиссии по увеличению торговых преференций для Украины.

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Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Точицкий напомнил, что предложения о дополнительных преференциях находятся на стадии рассмотрения в Европарламенте, затем этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании профильного комитета, а затем вынесен на обсуждение евродепутатов в рамках пленарного заседания.

«Ориентировочные сроки - это конец апреля этого года, при условии, если предложения не будут считаться слишком уязвимыми», - сказал он.

Точицкий также указал, что после решения Европарламента «свое слово должен сказать Совет ЕС».

«Учитывая это, я бы хотел воздержаться от прогнозов по поводу сроков завершения всех процедур. В свою очередь, нам нужно сосредоточиться на работе с Европарламентом и государствами - членами ЕС, что мы и делаем», - подчеркнул Точицкий.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года ЕС выступил с предложением расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, материалов и металлопродукции. Квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также страны - члены ЕС.

В декабре 2016 года Украина призвала Европарламент принять это решение, поскольку, по расчетам Министерства экономразвития и торговли, оно позволит увеличить объем украинского экспорта в ЕС на 100-150 млн долл.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января 2016 года. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем экспорта товаров и услуг из Украины в страны ЕС за 11 месяцев 2016 года превысил 12 млрд долл. Ключевыми статьями экспорта товаров стали продукция агропредприятий и пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Наибольший рост продемонстрировали агросектор и металлургия.