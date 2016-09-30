ЕС расширяет квоты на экспорт ряда украинских товаров

Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейских рынок.

Читайте такжеМинагропрод хочет договориться с Еврокомиссией о новых условиях поставок органической продукции в ЕС

Об этом в своем блоге сообщила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

«Я рада сообщить хорошие новости для наших украинских друзей. Вчера Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей в части улучшения доступа украинских товаров на европейский рынок. Речь идет о зерновых, обработанных томатах, меде, а также удобрениях, обуви, электронном оборудовании и некоторых видах металлопродукции, - написала Мальмстрем. - Мы повысим размеры квот в рамках, которые позволены Соглашением об ассоциации. Полагаю, что такое решение будет значительной политической и экономической помощью для Украины в той ситуации, которую сейчас переживает страна».

В то же время Мальмстрем не уточнила, о каких именно объемах экспорта идет речь, но подчеркнула, что «впереди значительный объем совместной работы» и в этом контексте отрадно, «что правительство Украины делает необходимые шаги по модернизации экономики, преодолению коррупции, улучшению законодательства».

«Прогресс очевиден. Украинская экономика растет, растет и экспорт в ЕС. И по мере нашей общей работы, я хочу заверить наших украинских партнеров, что они могут рассчитывать на помощь ЕС», - отметила Мальмстрем.

Ранее она сообщила, что квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства-члены ЕС.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,5 млрд долл.