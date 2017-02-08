ЕС отменил антидемпинговую пошлину на импорт украинских стальных канатов, действовавшую 19 лет

Европейская комиссия приняла решение об отмене с 10 февраля антидемпинговой пошлины, которая применялась в отношении импорта украинских стальных канатов в Европейский Союз на протяжении последних 19 лет.

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Соответствующее официальное уведомление о прекращении действия пошлины опубликовано 8 февраля 2017 года в Официальном журнале ЕС.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля этого года торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила, что в ближайшее время ожидается отмена антидемпинговой пошлины на импорт стальных канатов из Украины. Она подчеркнула, что из-за пошлин европейский рынок был фактически закрыт для крупнейшего в нашей стране производителя этого вида продукции - компании «Стальканат-Силур».

Доля европейского рынка в общем объеме украинского экспорта по итогам 11 месяцев 2016 года составила 37,5%, что в абсолютных цифрах составляет 12,2 млрд долл., и на 3,1% превышает аналогичный показатель 11 месяцев 2015 года.

Ключевыми статьями экспорта стали агропродукция (3,6 млрд долл.), металлургия (2,8 млрд долл.), машиностроение (порядка 2 млрд долл.), минеральные удобрения (1,2 млрд долл.), древесина и продукты ее переработки (816 млн долл.), продукция легкой промышленности (734 млн долл.), продукция химпрома (427 млн долл.). В целом положительную динамику экспорта в ЕС показали 13 регионов Украины.