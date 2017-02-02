Украина ждет отмены европейских пошлин на импорт стальных канатов, действовавших 19 лет

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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«Ожидаем в ближайшие дни, что Европейский Союз отменит антидемпинговую пошлину против импорта стальных канатов из Украины после почти 19 лет ее действия. Пошлина - это последние антидемпинговые меры против украинского экспорта в ЕС», - отметила Микольская.

Она также подчеркнула, что из-за пошлин европейский рынок был фактически закрыт для крупнейшего в нашей стране производителя этого вида продукции - компании «Стальканат-Силур».

«Украинский производитель и Министерство экономического развития и торговли Украины активно работали с Европейской комиссией с 2014 года, что привело к существенному снижению антидемпинговых пошлин в 2015 до 10,5%. Сейчас ждем официальной публикации решения (об отмене пошлины - УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, доля европейского рынка в общем объеме украинского экспорта по итогам 11 месяцев 2016 года составила 37,5%, что в абсолютных цифрах составляет 12,2 млрд долл., и на 3,1% превышает аналогичный показатель 11 месяцев 2015 года.

Ключевыми статьями экспорта стали агропродукция (3,6 млрд долл.), металлургия (2,8 млрд долл.), машиностроение (порядка 2 млрд долл.), минеральные удобрения (1,2 млрд долл.), древесина и продукты ее переработки (816 млн долл.), продукция легкой промышленности (734 млн долл.), продукция химпрома (427 млн долл.). В целом положительную динамику экспорта в ЕС показали 13 регионов Украины.