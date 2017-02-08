В условиях птичьего гриппа: между Украиной и ЕС официально введен принцип региональных ограничений

Официально вступило в силу решение Европейской комиссии о введении взаимных региональных ограничений между Украиной и ЕС при торговле птицей с территорий, на которых были зафиксированы вспышки острого вирусного заболевания - птичьего гриппа.

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Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующее решение было опубликовано в Официальном вестнике ЕС.

«В Официальном вестнике Европейского Союза от 4 февраля 2017 опубликовано решение о взаимном применении между Украиной и Европейским Союзом принципа регионализации в отношении высокопатогенного гриппа птицы», - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что ЕС возобновил прекращенный в декабре прошлого года импорт украинской птицы и яиц с территорий, на которых не был зафиксирован грипп, еще 30 января. Согласно данным Минагропрода, убытки отечественных производителей от приостановления экспорта этой продукции составили около 5 млн евро в месяц.

«Пока действовал запрет, распространенный на всю Украину, украинские производители понесли убытки - около 3 тыс. тонн мяса домашней птицы в месяц, что в денежном выражении составило примерно 5 млн евро в месяц. Отныне экспорт восстановлен из областей, где вспышки птичьего гриппа не были зафиксированы», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

В ответ на это 6 декабря 2016 года Европейский Союз запретил импорт украинского мяса птицы.

В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях. Вследствие этого Беларусь и Гонконг также ввели ограничения на импорт птичьего мяса и яиц из этих областей.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.