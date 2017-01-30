Евросоюз возобновил импорт украинской птицы – Минагропрод

Европейская комиссия возобновила прекращенный в декабре прошлого года импорт украинской птицы и яиц в страны ЕС с территорий, на которых не были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что Минагропроду удалось договориться с европейской стороной о введении региональных ограничений по экспорту. То есть, запрет будет распространяться только на поставки птицы из Херсонской, Одесской и Черновицкой областей, в которых был обнаружен вирус.

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"Вопрос регионализации был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской комиссией. В результате обсуждений и принятых решений Украина и ЕС уже применяют принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства", - приводятся в сообщении слова главы министерства Тараса Кутового.

В министерстве добавили, что, согласно данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, украинская сторона рассчитывает на дальнейшее упрощение режима взаимной торговли с ЕС. Также, согласно сообщению, ведомство надеется на полноценную адаптацию законодательства Украины к положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер (SPS) с целью взаимного признания эквивалентности.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

В ответ на это 6 декабря Европейский Союз запретил импорт украинского мяса птицы.

В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях. Вследствие этого Беларусь и Гонконг также ввели ограничения на импорт птичьего мяса и яиц с этих областей.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.