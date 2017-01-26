Порошенко призвал Европарламент увеличить квоты и преференции для украинского экспорта

Президент Украины призвал Европейский парламент как можно скорее поддержать предложение Европейской комиссии по предоставлению дополнительных торговых преференций для украинского экспорта на европейском рынке.

Читайте такжеВ ЕС обещают ускорить предоставление Украине дополнительных торговых преференций

Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с новоизбранным президентом Европарламента Антонио Таяни.

«Решение (о преференциях - УНИАН) будет способствовать дальнейшей диверсификации украинского экспорта в условиях экономического давления со стороны России», - цитирует Порошенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года ЕС выступил с предложением расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции. По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также страны – члены ЕС.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 млрд долл.